Freiwasser-Weltcup: Wellbrock führt DSV-Team auf Platz drei

„Alles in allem war es ein gutes Rennen“, sagte Wellbrock. Der Doppel-Weltmeister tritt am Donnerstag auch im Einzel über 10 km an, während Paltrinieri verzichtet und seine Kräfte für das 1500-m-Rennen bei der anstehenden Kurzbahn-WM ebenfalls in Abu Dhabi (16. bis 21. Dezember) schont. „Vielleicht macht es die Dinge ein bisschen einfacher, aber es wird so oder so ein großes Rennen“, meinte Wellbrock.