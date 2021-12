Kurzbahn-WM: Diener, Schwingenschlögl und Matzerath im Halbfinale

Abu Dhabi (SID) - Ein deutsches Schwimm-Trio hat zum Auftakt der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi die Auftakthürde erfolgreich gemeistert. Der Potsdamer Christian Diener qualifizierte sich über 100 m Rücken in 50,88 Sekunden als Vorlauf-Neunter für das Halbfinale am Donnerstagnachmittag.