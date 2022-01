Schwimmen: Ex-Europameisterin Hentke wird Nachwuchs-Bundestrainerin

Die 32 Jahre alte Sportsoldatin hatte ihre aktive Laufbahn im vergangenen Jahr nach den Olympischen Spielen in Tokio beendet. Auf ihrer Spezialstrecke über 200 m Schmetterling gewann Hentke 2016 in London EM-Gold, über die gleiche Distanz wurde sie ein Jahr später in Budapest Vizeweltmeisterin.