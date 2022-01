Wegen Corona: Schwimm-WM droht erneute Verschiebung

Grund für die Überlegungen ist die Sorge der Japaner vor der hochansteckenden Omikron-Variante und die damit verbundenen enormen Reisebeschränkungen internationaler Gäste. Anfang der Woche will die FINA eine Lösung des Problems präsentieren, über eine Verschiebung auf Oktober nach der EM in Rom (11. bis 21. August) wird spekuliert. Ein neuer Termin im Jahr 2023 wäre aufgrund der in jenem Jahr bereits geplanten nächsten WM in Doha problematisch.