Transgender-Schwimmerin Thomas feiert historischen Erfolg

Schwimmerin Lia Thomas hat bei den US-College-Meisterschaften in Atlanta einen historischen Sieg errungen: Mit ihrem Triumph über die 500 Yards Freistil ist sie die erste Transgender-Athletin, die einen Titel in der höchsten Kategorie der National Collegiate Athletic Association (NCAA) erringen konnte. Der Erfolg der Sportlerin von der University of Pennsylvania wurde allerdings von Protesten begleitet.