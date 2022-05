Vier WM-Starts in Ungarn: Wellbrock in starker Frühform

Olympiasieger Florian Wellbrock hat bei den Spanish Open nach den 10 km am Freitag auch das Rennen über 5 km gewonnen und sich damit seinen vierten Startplatz bei der Schwimm-WM in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) gesichert. Der Magdeburger setzte sich im Freiwasser gegen Mychailo Romantschuk (Ukraine) durch und war anschließend „mega happy“ mit seiner Leistung in Banyoles.