Schwimm-WM: Romantschuk widmet WM-Medaille seinem Vater: "Er verteidigt mein Land"

Romantschuk, der hinter dem Amerikaner Bobby Finke und Wellbrock Dritter wurde, hatte sich auf Einladung des Deutschen in dessen Magdeburger Trainingsgruppe auf die WM vorbereitet. Dafür bedankte er sich noch einmal. Nach der Weltmeisterschaft kehrt er nach Deutschland zurück, um für die EM in Rom (11. bis 21. August) zu trainieren. "Ich will mehr Medaillen", sagte er. In Budapest geht Romantschuk noch über 1500 m Freistil sowie im Freiwasser über fünf und zehn Kilometer an den Start.