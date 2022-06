Der Italiener Thomas Ceccon hat bei der Schwimm-WM in Budapest für den ersten Weltrekord gesorgt. Der Rückenschwimmer schlug im 100-m-Finale nach 51,60 Sekunden an und unterbot die sechs Jahre alte Bestmarke des US-Amerikaners Ryan Murphy um 25 Hundertstelsekunden. Silber ging an Murphy vor dessen Landsmann Hunter Armstrong.