Schwimmen: Franziska van Almsick adelt WM-Held Florian Wellbrock

Bei der WM in Budapest gewann der Olympiasieger in fünf Rennen fünf Medaillen, darunter zweimal Gold. "Je älter man wird, desto schwieriger wird es, so abzuliefern", sagte van Almsick: "Ich freue mich sehr für ihn, dass das so klappt, und wünsche ihm, dass er weiter dranbleibt." Dann komme der Erfolg "ganz von allein".