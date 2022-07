Wasserspringer Timo Barthel scheitert im Turm-Halbfinale

Wasserspringer Timo Barthel hat bei der Schwimm-WM in Budapest das Finale verpasst. Der 26-Jährige aus Halle, der zum Auftakt im 3-m-Synchronspringen mit Lars Rüdiger Bronze gewonnen hatte, kam im Halbfinale mit 366,20 Punkten auf den 14. Platz. 7,55 Zähler fehlten zum Einzug in den Kampf um die Medaillen am Sonntag, der um 17:00 Uhr starten wird.