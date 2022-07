Wellbrock: Corona wirbelt EM-Vorbereitung durcheinander

Welche Auswirkungen das auf seine EM-Starts haben wird, weiß Wellbrock noch nicht: "Aktuell haben wir noch gar nichts geplant. Ob ich alle Strecken schwimme oder gar nichts schwimme, kann ich noch nicht beantworten." Bei der WM in Budapest im Juni hatte der 24-Jährige auf fünf Strecken fünf Medaillen gewonnen - zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Auch in Rom war Wellbrock eigentlich über 800 und 1500 m Freistil im Becken und über 5 und 10 km sowie in der Staffel im Freiwasser vorgesehen.