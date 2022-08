Schwimm-EM in Rom: Freiwasserstaffel doch wieder im Programm

Der Teamwettbewerb über 4x1500 m soll zum Abschluss am Sonntag (16.00 Uhr) am Lido di Ostia ausgetragen werden. Zuvor stehen am Samstag die 5 km (10.00 Uhr) und der Marathon über 25 km (14.00 Uhr) sowie am Sonntag die olympischen 10 km (10.00 Uhr) jeweils parallel für Männer und Frauen auf dem Programm.