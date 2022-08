Schwimm-EM in Rom: Gose, Märtens und Mühlleitner auf Medaillenkurs

"Ich wollte einen soliden Vorlauf machen, schön kontrolliert mein eigenes Ding schwimmen. Ich hatte die Zeiten im Blick", sagte Gose, die nach zwei Tagen Pause wieder an den Start gegangen war: "Mental ist ein bisschen schwierig, weil man weiterschwimmen möchte. Aber um dem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen, war das richtig so." Ihre Ausgangsposition im Endlauf am Abend (18.44 Uhr) gefällt ihr: "Die Mittelbahnen im Finale haben mir ganz gut getan, weil man da schön alle im Blick hat."