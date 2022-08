Schwimm-EM: Staffelweltmeister Klemet verpasst Medaille

taffelweltmeister Oliver Klemet hat bei der Schwimm-EM in Rom auch im Freiwasserrennen über 10 km eine Medaille verpasst. Der 20-Jährige aus Frankfurt/Main, der nach der WM in Budapest vor sieben Wochen an Corona erkrankt war, schlug im Meer am Lido di Ostia als Fünfter an. Gold auf der olympischen Distanz gewann der italienische WM-Zweite Domenico Acerenzo.