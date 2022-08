Schwimm-EM: Vizeweltmeisterin Beck Fünfte über 5 km

Lido di Ostia (SID) - Vizeweltmeisterin Leonie Beck ist bei der EM in Rom im Freiwasserrennen über 5 km am Podest vorbei geschwommen. Die 25-Jährige, die vor sieben Wochen auf der doppelten olympischen Distanz in Budapest WM-Zweite geworden war, schlug im Meer am Lido di Ostia quasi vor ihrer Haustür als Fünfte an. Die Würzburgerin lebt und trainiert seit einem Jahr in Ostia.