Schwimm-WM 2025 in Singapur statt Kasan

Die Schwimm-WM 2025 wird wegen Russlands Angriffskriegs in der Ukraine nicht in Kasan stattfinden. Wie der Weltverband World Aquatics am Donnerstag mitteilte, übernimmt Singapur die Rolle des Gastgebers. Der Stadtstaat wird somit das erste südostasiatische Land, das die Weltmeisterschaften austrägt.