DOSB fordert Unterstützung für deutsche Schwimmbäder

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sorgt sich angesichts der prekären Situation der Schwimmbäder in Deutschland auch um die Zukunft der Sportart. „Wenn wir im Schwimmen weiter eine starke Leistungssportnation bleiben wollen, müssen wir in das Schwimmen und die Infrastruktur investieren“, sagte Michaela Röhrbein, Vorständin Sportentwicklung im DOSB, dem SID am Rande einer Pressekonferenz der Bäderallianz in Berlin.