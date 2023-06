Drohende Klage: Schwimm-Verband legt "konkretes Angebot" vor

Hempel hatte in einer Doku des TV-Senders seinem mittlerweile verstorbenen Trainer jahrelangen sexuellen Missbrauch vorgeworfen und später eine Millionenklage angekündigt.

Man befinde sich in einem „intensiven Austausch“ mit Hempels Anwalt Thomas Summerer und sei „bemüht, eine einvernehmliche Lösung für alle Parteien zu finden und so einen langwierigen Rechtsstreit abzuwenden“, hieß es nun vonseiten des DSV. Man strebe „zeitnah“ eine Lösung an.