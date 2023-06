Schwimmen: Dressel nach Comeback noch nicht der Alte

Der siebenmalige Olympiasieger landete bei den US-Meisterschaften in Indianapolis über seine Spezialstrecke 100 m Schmetterling lediglich auf Platz fünf.

Dressel, der 2021 in Tokio olympisches Gold über 100 m Schmetterling gewann und dabei einen Weltrekord aufstellte, nimmt diese Woche an seinem ersten großen Wettkampf seit seinem Rückzug von der WM in Budapest im vergangenen Jahr teil.