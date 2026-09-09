Para-EM: Gold für Schwimm-Duo

Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) steht im türkischen Kocaeli damit nach drei Wettkampftagen bei sechs Goldmedaillen.

Das deutsche Schwimm-Team hat auch am dritten Tag der Para-Europameisterschaften reichlich Edelmetall gesammelt und dabei zwei weitere Goldmedaillen gewonnen. Paralympics-Siegerin Tanja Scholz feierte in der Startklasse SM4 über 150 Meter Lagen ihren bereits zweiten EM-Titel, Verena Schott krönte sich zur Europameisterin über 200 Meter Lagen (SM6). Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) steht im türkischen Kocaeli damit nach drei Wettkampftagen bei sechs Goldmedaillen.

Scholz glänzt mit Weltrekord-Sieg

Scholz gelang ihr Sieg – wie schon am Montag über 50 Meter Brust – in Weltrekordzeit. „Das war eine paralympische Strecke mit Weltrekord, und das macht mich super stolz“, sagte die inkomplett querschnittsgelähmte Sportlerin: „Die neue Technik klappt. Ich hatte mich zwar immer dagegen gewehrt, aber mein Trainer war hartnäckig, und jetzt ist der Erfolg da.“

Fünf weitere Podestplätze kamen am Mittwoch dazu: Gina Böttcher schwamm über 150 Meter Lagen direkt neben Scholz zu Bronze, Elena Semechin gewann über 50 Meter Freistil (S12) Silber, Josia Topf holte über 100 Meter Freistil (S3) Bronze. Florian Reiter erschwamm Silber über 100 Meter Brust (SB14), Balint Köszegvary gewann Bronze über 400 Meter Freistil (S10), für beide war es beim EM-Debüt das erste Edelmetall.

Der DBS tritt beim bis Samstag laufenden Jahreshöhepunkt mit 22 Sportlerinnen und Sportlern an, es ist das größte internationale Aufgebot seit 15 Jahren.