WM: Olympiasieger Wellbrock führt Freiwasser-Aufgebot an

Olympiasieger Florian Wellbrock und die WM-Zweite Leonie Beck führen das Aufgebot der deutschen Freiwasser-Schwimmer bei den Weltmeisterschaften in Japan an. Insgesamt nominierte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Freitag sechs Aktive für die Wettkämpfe in Fukuoka (14. bis 30. Juli).