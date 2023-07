Ledecky schwimmt Glanzzeit - Dressel nicht bei der WM

US-Schwimmstar Katie Ledecky hat bei den nationalen Meisterschaften in Los Angeles zum Abschluss ein Highlight gesetzt und sich ihr viertes Einzelticket für die WM in Fukuoka (14. bis 30. Juli) gesichert. Die 26-Jährige schlug über 1500 m Freistil nach 15:29,64 Minuten an, dies war die sechstbeste Zeit überhaupt. Auf der längsten Schwimmstrecke hat sie nunmehr die bislang 15 besten Leistungen erzielt. Ihr Weltrekord steht seit 2018 bei 15:20,48 Minuten.

Die siebenmalige Olympiasiegerin wird in Fukuoka bei ihrer sechsten WM-Teilnahme außerdem über die 200, 400 und 800 m Freistil in Einzelrennen an den Start gehen. Über 800 m hatte die 19-malige Weltmeisterin bereits mit einer Zeit von 8:07,07 Minuten überragt, es war die bislang drittbeste Zeit auf dieser Strecke.

"Ich wollte das Meeting nicht mit einer schlechten Zeit abschließen", sagte Ledecky nach ihrem letzten Coup, "ich glaube, es war das erste Mal seit der Pandemie, dass ich unter 15:30 geblieben bin. Darüber bin ich sehr glücklich."

Weniger Grund zur Freude hatte dagegen Caeleb Dressel. Der siebenmalige Olympiasieger vergab bei seinem Comeback am Samstag auch die letzte Chance, sich für Fukuoka zu qualifizieren. Über 50 Freistil war er als 22. 1,07 Sekunden langsamer als der Vorlaufschnellste Ryan Held.

Dressel, der 2021 in Tokio olympisches Gold über 100 m Schmetterling gewann und dabei einen Weltrekord aufstellte, nahm an seinem ersten großen Wettkampf seit seinem Rückzug von der WM in Budapest im vergangenen Jahr teil. Dort hatte er bereits zweimal Gold gewonnen, ehe er aus "medizinischen Gründen" abreiste - und monatelang nicht trainierte. Dressel kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit Depressionen.