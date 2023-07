Schwimm-WM: Elendt verzichtet auf Start über 200 m Brust

Brustschwimmerin Anna Elendt streicht nach ihrem Fehlstart ihr Programm bei der WM in Fukuoka zusammen. Die letztjährige WM-Zweite über 100 m, die auf ihrer Paradestrecke schon im Vorlauf gescheitert war, verzichtet nicht nur auf den Start mit der gemischten Lagenstaffel, sondern tritt auch über 200 m nicht an. "Sie will Kräfte sparen", erklärte Leistungssportdirektor Christian Hansmann vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am Mittwoch.