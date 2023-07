Schwimm-WM: Gose und Matzerath starten mit deutschen Rekorden

Mit zwei nationalen Rekorden sind die deutschen Schwimmer in die Beckenwettbewerbe der Weltmeisterschaften in Fukuoka gestartet.

Erst verbesserte Europameisterin Isabel Gose über 400 m Freistil ihre eigene Bestmarke von den Olympischen Spielen in Tokio um 19 Hundertstelsekunden auf 4:03,02 Minuten und zog als Vorlaufvierte ins Finale am Abend ein.

Dann knackte der EM-Dritte Lucas Matzerath über 100 m Brust den zwei Jahre alten deutschen Rekord von Fabian Schwingenschlögl in 58,74 Sekunden um 21 Hundertstel. Zudem verpasste Angelina Köhler über 100 m Schmetterling in 57,23 Sekunden nur um eine Hundertstel ihre eigene Bestmarke, die sie im April bei den Berlin Open aufgestellt hatte.

Die besten Chancen auf eine Medaille hat aber Goses Freund Lukas Märtens, der als Fünfter in den Endlauf über 400 m Freistil schwamm. “Wichtig war mir, mal wieder eine Bestzeit zu schwimmen - fürs Gefühl und für den Kopf“, sagte Gose, die am Abend im vielleicht spektakulärsten Finale der WM an den Start geht.