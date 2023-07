Schwimm-WM: Gose verpasst auch über 800 m eine Medaille

Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch in ihrem dritten Finale eine Medaille verpasst. Nach den Plätzen sechs und sieben über 1500 und 400 m Freistil schlug die 21-Jährige aus Magdeburg über 800 m in persönlicher Bestzeit von 8:17,95 Minuten als Fünfte an.