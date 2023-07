Schwimm-WM: Märtens mit deutschem Rekord Fünfter

Drei Tage nach Bronze über 400 m Freistil hat Lukas Märtens bei der Schwimm-WM in Fukuoka über die doppelte Distanz eine weitere Medaille verpasst. Der 21-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale in der Marine Messe in deutschem Rekord von 7:39,48 Minuten als Fünfter an und unterbot die Bestmarke des im Vorlauf gescheiterten Freiwasser-Olympiasiegers Florian Wellbrock um 15 Hundertstel.