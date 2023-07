Schwimm-WM: Märtens verpasst Medaille über 1500 m

Lukas Märtens hat bei der WM in Fukuoka seine zweite Medaille deutlich verpasst. Der 21-Jährige aus Magdeburg schlug am Schlusstag im Finale über 1500 m Freistil nach 14:44,51 Minuten als Fünfter an. Genau eine Woche nach Bronze über 400 m war er diesmal 7,23 Sekunden vom Podest entfernt, auch seine Bestzeit (14:40,28) verfehlte Märtens.