Ex-Freund von Miley Cyrus schwimmt bei Weltcup in Berlin

Ein Popstar schwimmt in Berlin: Der Australier Cody Simpson, Ex-Freund der Sängerin Miley Cyrus, tritt am kommenden Wochenende (6. bis 8. Oktober) beim Weltcup in der Bundeshauptstadt an. Erklärtes Ziel des 26-Jährigen, der mit zwei Singles in den USA Goldstatus erreichte, sind die Olympischen Sommerspiele in Paris.