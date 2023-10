Hempel nach Einigung: "Was lange währt, wird endlich gut"

Nach der Einigung im Missbrauchsskandal hat sich der frühere Wasserspringer Jan Hempel erleichtert zu Wort gemeldet. „Es waren viele Höhen und Tiefen. Es gab zuletzt oft auch schwere Tage. Aber wie sagt man so schön: Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Hempel dem ARD -Morgenmagazin.

Zuvor hatte sich der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mit Hempel auf eine Entschädigungszahlung verständigt. Demnach erhält er eine Sofortzahlung von 300.000 Euro sowie eine weitere Zahlung in derselben Höhe über die kommenden zehn Jahre, die im Todesfall auch an seine Hinterbliebenen gehe, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Statement des Verbandes.