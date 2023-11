Erster Start nach WM: Wellbrock "immer noch ratlos"

Auch knapp vier Monate nach der WM mit Doppelgold und Doppeldebakel hat Florian Wellbrock noch keine Erklärung gefunden. „Ich habe viel überlegt, woran es gelegen haben könnte, mit Ärzten gesprochen, die sich die Blutbilder angeguckt hatten. Es war viel Rätselraten - mit viel Hätte, Wenn und Aber“, sagte der Schwimm-Olympiasieger, der bei der Kurzbahn-DM in Wuppertal erstmals wieder an den Start geht, im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Ein Medizincheck nach der WM ergab keine Befunde. "Ich hätte gerne einen Grund gewusst, nach dem Motto: Hier, das ist es gewesen. Andererseits war ich heilfroh, dass nichts gefunden wurde, was ja bedeutet, dass ich kerngesund bin. Und das ist das A und O", sagte Wellbrock, der in der Wuppertaler Schwimmoper am Samstag über 800 m und am Sonntag über 400 m Freistil an den Start geht.