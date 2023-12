Kurzbahn-EM: Köhler ausgeschieden - Braunschweig im Finale

Angelina Köhler hat bei der Kurzbahn-EM der Schwimmer im rumänischen Otopeni ihre erste Medaillenchance schon vor dem Finallauf verpasst. Im Halbfinale über 50 m Freistil kam die 23-Jährige in 24,31 Sekunden nur auf Rang elf, auf die achtplatzierte Italienerin Sara Curtis fehlten 18 Hundertstel. Besser lief es für Jessica Felsner, die Kölnerin qualifizierte sich in 24,04 Sekunden für das Finale am Mittwochabend.