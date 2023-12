Kurzbahn-EM: Köhler holt erstes deutsches Gold

Angelina Köhler hat bei der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni Gold über 200 m Schmetterling gewonnen und dem Deutschen Schwimm-Verband damit den ersten Frauen-Titel bei den kontinentalen Titelkämpfen im 25-m-Becken seit sechs Jahren beschert. Die 23-Jährige von der SG Neukölln siegte am Donnerstag in persönlicher Bestzeit von 2:03,30 Minuten und feierte ihren bislang größten Triumph.

Im Finale über 100 m Lagen belegte Angelina Köhlers 19 Jahre alte Klubkollegin Nele Schulze in 59,40 Sekunden Platz sieben. Vize-Europameister Braunschweig machte es im Halbfinale über 100 m Rücken spannend, schaffte aber als Sechster in 50,64 Sekunden den Einzug in den Endlauf am Freitag - fünf Hundertstel langsamer bedeuteten am Donnerstag im Semifinale nur Platz neun und damit das Aus.