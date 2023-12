Schwimm-EM 2024 findet in Serbien statt

Die Schwimm-Europameisterschaften finden im kommenden Jahr in Serbien statt. Das gab der europäische Verband LEN am Freitag bekannt. Die Wettkämpfe im Freiwasser, Synchronschwimmen, Becken und Wasserspringen werden vom 10. bis 23. Juni 2024 in der Hauptstadt Belgrad ausgetragen.