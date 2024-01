Keine Russen bei der Schwimm-WM, Olympia-Quali aber möglich

Das klingt doch alles ziemich verwirrend: Bei der Schwimm-WM in Katar nehmen zwar keine russischen Athleten teil, eine Chance auf Olympia haben sie dennoch. Iwan Girjow, Silbermedaillengewinner in Tokio mit der 4x200-m-Freistilstaffel, hatte als einziger Russe den Status als neutraler Athlet bekommen, verzichtete aber auf den Start in Doha.

Für die Sommerspiele in Paris könnte sich Girjow aber noch qualifizieren - dafür müsste er bis 23. Juni die Olympia-Norm knacken. Auch wenn keine weiteren russischen Schwimmer für die am Freitag beginnende WM in Doha zugelassen wurden, könnten auch andere an Olympia teilnehmen. Der Zeitraum für die Zulassung der „neutralen unabhängigen Athleten“ durch die sogenannte „Integrity Unit“ sei „weiter offen“, teilte der Weltverband World Aquatics auf SID-Anfrage mit.