Beck blickt nach vorne: "Trainieren, trainieren, trainieren"

Leonie Beck haderte auch mit ihrem zweiten Freiwasser-Rennen bei der WM in Doha, blickte dann aber bereits Richtung Olympische Spiele in Paris. "Ich bin weit entfernt von meiner Form von Fukuoka", sagte die 26-Jährige, die im vergangenen Sommer in Japan Doppel-Gold über zehn und fünf Kilometer gewonnen hatte: "Aber wir haben noch ein halbes Jahr."