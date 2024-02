Berkhahn lobt Wellbrock: "War eine Meisterleistung"

Nachdem Florian Wellbrock zum Abschluss der WM in Doha doch noch zu einer Medaille geschwommen war, zeigte sich Bundestrainer Bernd Berkhahn "mindestens genauso" erleichtert wie sein Schützling. "Endlich hat man den Florian wieder gesehen, den wir kennen", sagte der 52-Jährige am Sonntag.

Freiwasser-Olympiasieger Wellbrock hatte in seinem letzten Rennen in Katar in 14:44,61 Minuten Silber über die 1500 m Freistil hinter dem Iren Daniel Wiffen (14:34,07) gewonnen und sich damit das vorzeitige Olympia-Ticket gesichert. Dabei hatte der 26-Jährige zunächst einen Fehlstart in die WM hingelegt und zuerst beide Freiwasser-Titel über fünf und zehn Kilometer verloren. Im Becken war er wie bereits bei der vergangenen WM in Fukuoka über die 800 m im Vorlauf ausgeschieden.