Im letzten Rennen des ersten Wettkampftages im Becken hat China überraschend für den ersten Weltrekord der Schwimm-WM in Doha gesorgt. Pan Zhanle knackte als Startschwimmer der 4x100-m-Staffel die Bestmarke über 100 m Freistil. In 46,80 Sekunden blieb der 19-Jährige sechs Hundertstelsekunden unter dem alten Rekord des rumänischen Schwimmstars David Popovici von der EM 2022 in Rom. Die chinesische Staffel sicherte sich in 3:11,08 Minuten Gold vor Italien und den USA.