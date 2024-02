DSV möchte Schwimm-WM nach Deutschland holen

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat nach dem Ende der Titelkämpfe in Katar sein Interesse an einer WM in Deutschland bekräftigt. „Die Fühler werden ausgestreckt. Das war auch meine Mission hier“, sagte Kai Morgenroth dem Deutschlandfunk. Als möglichen Termin nannte der DSV-Vizepräsident „irgendwann in den 30er Jahren“.