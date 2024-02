Märtens im Finale - Köhler mit deutschem Rekord

Europameister Lukas Märtens hat bei der Schwimm-WM in Doha zum Auftakt der Beckenwettbewerbe das Finale über 400 m Freistil erreicht. Der WM-Dritte von 2023, zog in 3:44,77 Minuten am Sonntagmorgen als Vorlauf-Zweiter in den Endkampf am Nachmittag (ab 17 Uhr MEZ) ein.