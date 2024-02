Schwimm-WM: Reicht es dieses Mal zu Gold? Märtens wieder im Finale

Zwei Tage nach Bronze über 400 m Freistil greift Europameister Lukas Märtens bei der Schwimm-WM in Doha nach der nächsten Medaille. Der 22 Jahre alte Magdeburger zog als Dritter der Halbfinals in 1:45,21 Minuten in den Endlauf am Dienstag (17.02 Uhr MEZ) ein. Auch Rafael Miroslaw (Hamburg) qualifizierte sich auf Rang sechs (1:45,95 Minuten).

Am Sonntag hatte Märtens dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am zehnten Wettkampftag in Katar die erste Medaille beschert. Kurz danach hatte auch Klubkollegin Isabel Gose auf der gleichen Strecke als Dritte angeschlagen. Die 21-Jährige war am Montagmorgen als Vorlauf-Zweite in das Finale über 1500 m am Dienstag (17.10 Uhr MEZ) eingezogen.