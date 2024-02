Nach Goldtriumph: Köhler verpasst zweite Medaille

Fünf Tage nach ihrem Goldtriumph über 100 m Schmetterling hat Angelina Köhler bei der Schwimm-WM in Doha eine zweite Medaille verpasst. Die 23 Jahre alte Berlinerin schlug am Samstag auf der halben Distanz in persönlicher Bestzeit von 25,71 Sekunden als Fünfte an und verpasste den deutschen Rekord nur um drei Hundertstel. Zu Bronze fehlten vier Hundertstel.