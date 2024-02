Schwimm-WM 2029 in Peking

Peking richtet die Schwimm-Weltmeisterschaften 2029 aus. Das gab der Weltverband World Aquatics am Sonntag am Rande der WM in Doha/Katar bekannt. Es ist die zweite Austragung in China nach der WM 2011 in Shanghai. Auf der Kurzbahn wurde bereits drei Mal in der Volksrepublik um WM-Medaillen geschwommen, zuletzt 2018 in Hangzhou.