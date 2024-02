Schwimm-WM: Gose gewinnt Bronze mit deutschem Rekord

In deutscher Rekordzeit hat sich Europameisterin Isabel Gose bei der Schwimm-WM in Doha Bronze über 400 m Freistil gesichert und damit ihre erste WM-Medaille gewonnen. Die 21 Jahre alte Magdeburgerin schlug am Sonntag im Aspire Dome in 4:02,39 Minuten hinter der Australierin Erika Fairweather und der Chinesin Li Bingjie an.

„Ich bin super erleichtert. Ich habe vorher gesagt, so eine Chance bekomme ich nicht noch einmal. Man muss sagen, es sind wirklich starke Mädels nicht hier und es war für mich so wichtig, diesen Schritt jetzt nach vorne zu machen“, sagte Gose: „Ich bin einfach super happy, auch mit der Zeit.“

Gose löst Olympia-Ticket

Gose, die am Morgen als Vorlauf-Dritte ins Finale eingezogen war, löste damit auch vorzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Zudem bescherte sie dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am zehnten Wettkampftag das zweite Edelmetall bei den Titelkämpfen in Katar.