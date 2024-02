Schwimm-WM: Klippenspringerin Bader Sechste

Klippenspringerin Anna Bader (Halle) hat bei der Schwimm-WM in Katar im High Diving den Sprung unter die Top 10 geschafft. Die 40-Jährige kam am alten Hafen von Doha nach ihren vier Sprüngen aus 20 m Höhe mit 291,80 Punkten auf Rang sechs. Maike Halbisch (Waiblingen) wurde 15. (196,35 Punkte), Europameisterin Iris Schmidbauer (Dresden) verzichtete nach einer Verletzung im Training auf den Start am zweiten Wettkampftag.