Schwimm-WM: Matzerath Fünfter über 50 m Brust

Brustschwimmer Lucas Matzerath hat bei der WM in Doha das Podium erneut verfehlt. Der 23-Jährige kam am Mittwoch über 50 m in persönlicher Bestzeit von 26,80 Sekunden auf Rang fünf, dabei blieb er nur eine Hundertstelsekunde über dem deutschen Rekord. Am Montag war der Frankfurter über die doppelte Distanz auf den siebten Platz geschwommen.