Steffen von Köhler beeindruckt: "Ganz große Leistung"

Die frühere Weltklasseschwimmerin Britta Steffen hat sich von Angelina Köhlers WM-Triumph beeindruckt gezeigt. „Eine ganz große Leistung, ein tolles Rennen, ein starkes Rennen“, sagte Steffen dem ARD -Hörfunk am Dienstag.

Als Köhler am Abend zuvor in Doha als erste deutsche Beckenschwimmerin seit fast 15 Jahren wieder zum Titel geschwommen war, hatte auch die letzte Goldmedaillengewinnerin Steffen das Rennen gespannt verfolgt. „Ich habe am Bildschirm gehangen mit meinem sechsjährigen Sohn, der zum ersten Mal mit mir ein internationales Schwimmrennen angeschaut hat“, sagte die 40-Jährige: „Als Angelina dann Weltmeisterin über 100 m Schmetterling wurde, haben wir uns tierisch gefreut.“