Swift-Fan Köhler: "Gibt mir unfassbar viel Kraft"

Dementsprechend interessiert verfolgte Köhler auch das Super-Bowl-Duell von Swifts Freund Travis Kelce und den Kansas City Chiefs mit den San Francisco 49ers, das in der Nacht von Sonntag auf Montag in Las Vegas stattfand. "Ich gucke mal, was Taylor so gemacht hat", kündigte Köhler an und lachte.

Für die Kurzbahn-Europameisterin über 200 m Schmetterling steht am Montagnachmittag (17.09 Uhr MEZ) das Finale über die halbe Distanz in Katar an. Köhler hatte am Sonntag ihren eigenen deutschen Rekord (57,05 Sekunden) bereits im Vorlauf unterboten (56,41) und verbesserte die am Morgen aufgestellte Bestzeit nur wenige Stunden später im Halbfinale erneut um drei Zehntelsekunden. Mit 56,11 Sekunden zog Köhler als Schnellste in den Endlauf ein.