Olympia-"Feinschliff": Beck startet beim Freiwasser-Weltcup

Dem Erfolg der vergangenen Weltcup-Saison misst Freiwasserschwimmerin Leonie Beck keine allzu große Bedeutung bei, der Fokus liegt ohnehin auf den Olympischen Spielen im Sommer. „Es lief wirklich sehr gut letztes Jahr, aber jetzt geht es wieder von vorn los. Und in dieser Saison dient letztlich jedes Weltcuprennen vor allem dem Feinschliff für den August“, sagte Beck vor dem Weltcupauftakt am Samstag (11.00 Uhr, Livestream bei Eurovisionsport.com) im Roten Meer vor Soma Bay in Ägypten.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Doppelweltmeisterin von 2023 den Gesamtsieg gesichert, der auch in diesem Jahr wieder mit 50.000 US-Dollar dotiert ist. Olympiasieger Florian Wellbrock und auch der zweite deutsche Olympiastarter Oliver Klemet verzichten auf den Wettkampf (23. und 24. März) zugunsten eines Höhentrainingslagers in der Sierra Nevada. Neben Beck starten für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in Soma Bay Lea Boy (Würzburg), Fabienne Wenske (Heidelberg), Niklas Frach (Frankfurt) und Jonas Kusche (Chemnitz).