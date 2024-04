Doping-Affäre: CHINADA will mit WADA "kooperieren"

Chinas Anti-Doping-Agentur will nach eigenen Angaben die anstehenden Prüfungen durch die WADA „aktiv“ unterstützen. Das teilte die CHINADA am Freitag mit, einen Tag nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur das Entsenden eines „Compliance-Teams“ nach China angekündigt hatte, um „den aktuellen Stand des Anti-Doping-Programms des Landes“ zu bewerten. Auslöser ist die Doping-Affäre um 23 chinesische Schwimmer und der Umgang der WADA mit den Befunden.

Nach Recherchen der ARD-Dopingredaktion und der New York Times wurden zahlreiche chinesische Spitzenschwimmer vor den Sommerspielen 2021 in Tokio positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet, allerdings nicht sanktioniert. Die WADA glaubt der CHINADA und den chinesischen Behörden, deren Untersuchung eine Kontaminierung in einer Hotelküche mit dem Herzmittel ergeben haben will.