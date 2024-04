Profit neuer Präsident des Deutschen Schwimmverbandes

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) hat am Samstag David Profit zum neuen Präsidenten gewählt. Das gab der Verband via Pressemitteilung bekannt. Der Jurist, der sich seit 2019 in einer Kommission mit der Bäderpolitik des DSV beschäftigte, setzte sich bei der Abstimmung in Kassel unter anderem gegen den bisherigen Vizepräsidenten Kai Morgenroth durch.